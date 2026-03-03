Зеленский предложил странам Ближнего Востока дроны-перехватчики в обмен на ракеты к Patriot

Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока соглашение для усиления ПВО обеих сторон. Украина может предоставить странам залива дроны-перехватчики, если получит взамен ракеты к Patriot.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после заседания СНБО 3 марта.

Смотрите также МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране

Что Зеленский предлагает странам Ближнего Востока?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока обменять ракеты к Patriot на украинские дроны-перехватчики. Это укрепило бы обе стороны в противостоянии комбинированным ударам.

Украина хотела бы получить от стран ракеты PAC-3 к системе Patriot.

Зеленский отметил, что украинский опыт защиты неба во время войны может стать полезным для партнеров. По его мнению, такой обмен будет равноценным и взаимовыгодным.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться опытом, но не дефицитным оружием. Он говорит, что партнеры на Ближнем Востоке действительно заинтересованы в украинском опыте противостояния массированным воздушным атакам.

Если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с Путиным, они в хороших экономических отношениях, как минимум экономических, договорятся с ними о прекращении огня, тогда те ребята, которые сегодня защищают наше небо, могут поехать и защитить или научить, как защититься от иранских атак. А если у нас летят ракеты, ну, при всем уважении, мы здесь и мы будем защищать наше государство,

– объяснил Зеленский.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что на Ближнем Востоке американцы безупречно перехватывают иранские ракеты. Но проблема в том, что ракета за 3 миллиона долларов перехватывает дешевую иранскую баллистику.

Зеленский признал, что Украина может столкнуться с дефицитом ракет ПВО из-за эскалации вокруг Ирана