Зеленский предоставил 7 военным звание Героя Украины, 5 из них – посмертно

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 7 военнослужащим ВСУ звания Героя Украины. К сожалению, 5 получили награду посмертно.

Соответствующий Указ президент подписал 25 марта. Известно, что эти звания получили бойцы Национальной гвардии Украины.

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За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда",

– говорится в сообщении.

Герои Украины

Апухтину Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)

Амелину Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)

Партали Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)

Тимченко Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)

Чуприну Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)

Громадскому Евгению Олеговичу – лейтенанту

Жумабоеву Мукимбою Юнусовичу – полковнику.

Как известно, заместитель командира 23 отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортица" из службы Национальной гвардии Украины полковник Дмитрий Апухтин – погиб две недели назад, защищая Мариуполь.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео