Зеленский предоставил 7 военным звание Героя Украины, 5 из них – посмертно
Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 7 военнослужащим ВСУ звания Героя Украины. К сожалению, 5 получили награду посмертно.
Соответствующий Указ президент подписал 25 марта. Известно, что эти звания получили бойцы Национальной гвардии Украины.
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За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда",
– говорится в сообщении.
Герои Украины
- Апухтину Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)
- Амелину Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)
- Партали Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)
- Тимченко Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)
- Чуприну Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- Громадскому Евгению Олеговичу – лейтенанту
- Жумабоеву Мукимбою Юнусовичу – полковнику.
Как известно, заместитель командира 23 отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортица" из службы Национальной гвардии Украины полковник Дмитрий Апухтин – погиб две недели назад, защищая Мариуполь.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео