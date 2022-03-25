Відповідний Указ президент підписав 25 березня. Відомо, що ці звання отримали бійці Національної гвардії України.

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За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка",

– йдеться в повідомленні.

Герої України

Апухтіну Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)

Амеліну Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)

Парталі Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)

Тимченку Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)

Чупріну Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Громадскому Євгенію Олеговичу – лейтенанту

Жумабоєву Мукімбою Юнусовичу – полковнику.

Як відомо, заступник командира 23 окремої бригади охорони громадського порядку "Хортиця" зі служби Національної гвардії України полковник Дмитро Апухтін – загинув два тижні тому, захищаючи Маріуполь.

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