Відповідний Указ президент підписав 25 березня. Відомо, що ці звання отримали бійці Національної гвардії України.
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За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка",
– йдеться в повідомленні.
Герої України
- Апухтіну Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)
- Амеліну Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)
- Парталі Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)
- Тимченку Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)
- Чупріну Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- Громадскому Євгенію Олеговичу – лейтенанту
- Жумабоєву Мукімбою Юнусовичу – полковнику.
Як відомо, заступник командира 23 окремої бригади охорони громадського порядку "Хортиця" зі служби Національної гвардії України полковник Дмитро Апухтін – загинув два тижні тому, захищаючи Маріуполь.
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