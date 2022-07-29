Зеленский представил нового командующего Сил спецопераций

Президент Владимир Зеленский представил личному составу нового командующего Сил спецопераций ВСУ Виктора Хоренко.

В этот день в Украине ежегодно отмечается день ССО. Также 29 июля президент приехал в Одессу, где проверил загрузку зерновоза.

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Будет много достижений и побед, – Зеленский

Верховный главнокомандующий назначил генерала на должность за несколько дней до этого. Он не указывал, почему подписал такой указ.

Уверен, что под его руководством (Виктора Хоренко – 24 канал)будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день,

– сказал президент.

Бригадный генерал Виктор Хоренко во время представления / Фото ВСУ

Также на страницах ССО появилось и прощание бывшего главы ведомства – генерал-майора Григория Галагана. Служащий поблагодарил каждого из своих подопечных за то, что имел честь быть их командиром. Он акцентировал, что за последние годы они вместе продолжили дело развития украинских Сил спецопераций и сделали так, чтобы о наших воинах и их победе узнал весь мир.

В этот день Зеленский встретился с воинами Сил специальных операций: смотрите видео

По состоянию на 24 февраля два подразделения ССО успешно прошли оценку НАТО и получили право на включение в Силы быстрого реагирования Альянса. Однако вторжение приостановило подготовку остальных служащих к этому.