Зеленский и президент Финляндии обсудили перспективу мирных переговоров
11 марта 2022 , 15:07Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в твиттере
Украина героически борется за победу в войне с российскими захватчиками. Наше государство ищет разные пути к миру и открыто к ним.
В частности, рассматривают и мирные переговоры. Именно это обсудил президент Владимир Зеленский с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обсудили с президентом Финляндии перспективы мирных переговоров. Должны остановить войну вместе! Поблагодарил его за поддержку Украины в борьбе с агрессией. Это как никогда важно,
– сообщил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что совместными усилиями должны остановить гуманитарную катастрофу, которую вызвала Россия.
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