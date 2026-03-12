Зеленский прибыл в Румынию: что известно о визите президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бухарест с официальным визитом. Там он встретится с президентом Румынии Никушором Даном и премьер-министром Илие Боложаном, а также посетит центр подготовки пилотов F-16.
Ожидается, что после этого глава государства отправится во Францию для переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует 24 Канал.
Что известно о визите Зеленского в Румынию?
По словам пресс-секретаря президента, в программе визита предусмотрены переговоры с президентом Румынии Никушором Даном, а также с премьер-министром Илие Боложаном.
Кроме политических встреч, глава украинского государства также посетит центр подготовки пилотов истребителей F-16, который работает в Румынии. Этот центр играет важную роль в обучении пилотов для работы с американскими истребителями.
По словам Никифорова, официальную церемонию встречи в резиденции президента Румынии планируют транслировать примерно в 13:30 по центральноевропейскому времени.
После этого запланирован совместный преспидход президентов, который должен состояться около 14:55.
Возможна ли поездка во Францию после Румынии?
Между тем источники сообщают, что после визита в Румынию президент Украины может отправиться во Францию. По информации СМИ, уже на следующий день Зеленский планирует посетить Париж.
В частности, французский телеканал BFMTV сообщает, что в Елисейском дворце должна состояться встреча президента Украины с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы безопасности, поддержки Украины и дальнейшее сотрудничество между странами.
Что известно о последних зарубежных визитах Зеленского?
Президент Зеленский сообщил о прибытии в Мюнхен 13 февраля. Он ожидает новых шагов к общей безопасности Украины и Европы в рамках Мюнхенской конференции 13 – 15 февраля.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рубио высказался о войне в Украине. Он сомневается, действительно ли Россия готова к миру. Это разница со взглядами Дональда Трампа.
Президент Финляндии во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что считает, что Украина победит в войне против России. Он объяснил это тем, что кремлевский диктатор уже потерпел стратегическое поражение, ведь его агрессия сыграла против Москвы – Украина стала более проевропейской, а НАТО расширяется.