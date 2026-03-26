Зеленский прибыл на Ближний Восток
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 марта, прибыл на Ближний Восток в рамках официального визита в Саудовскую Аравию.
Об этом он сообщил в своей публикации. Также он рассказал цель соответствующей поездки.
Смотрите также Ситуация на Ближнем Востоке выгодна для Кремля: почему Россия может заработать на ней миллиарды
Почему Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию?
Украинский президент сообщил о прибытии в Саудовскую Аравию. В рамках визита у Владимира Зеленского, согласно обнародованной информации, запланированы важные встречи, вероятно, с представителями страны.
Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности,
– написал он.
Дополнительной официальной информации относительно визита пока не указывают. Также точно неизвестно, с кем именно должен встретиться президент Украины. Очевидно все подробности визита, в частности цель, обнародуют несколько позже.
Как Украина сотрудничает со странами Ближнего Востока?
Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что украинские эксперты работают на Ближнем Востоке и делятся опытом по защите от "Шахедов". В то же время Украина рассчитывает на взаимную поддержку.
- Сейчас там работают 228 украинских экспертов, которые координируют мероприятия по защите гражданской и критической инфраструктуры, поскольку они имеют уникальный опыт противодействия массированным атакам дронов типа "Шахед".
- Ранее NBC News также сообщало, что страны Персидского залива уже обращаются к Киеву за помощью, поскольку подвергаются атаке иранских беспилотников. Украина получила немало обращений о поддержке.