"Капитальная фортификация": Зеленский прибыл в Черниговскую область и обратился к украинцам

Днем 5 апреля Владимир Зеленский посетил одну из областей Украины. Украинский лидер прибыл в Черниговскую область.

Президент Украины решил проверить текущую ситуацию в Черниговской области. В частности, это касается создания фортификаций в регионе для обеспечения безопасности от российских войск, передает 24 Канал.

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Зеленский прибыл в Черниговскую область

Враг ежедневно наносит жестокие удары по прифронтовым районам нашего государства. Среди них есть и Чернигов. Российские захватчики все больше расширяют географию применения своего оружия, что чрезвычайно опасно.

Так, днем 5 апреля украинский президент Владимир Зеленский посетил Черниговскую область. Во время рабочей поездки он ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений опорного пункта.

Черниговщина. Строительство фортификаций. Сроки выполнения работ и надежность – главное. Благодарен всем, кто привлечен,

– говорится в сообщении президента.

Известно, что глава государства осмотрел железобетонные конструкции, траншеи, блиндажи, места для ведения огня, окопы для БТР, а также противотанковый ров. Опорный пункт оборудован невзрывными заграждениями для сдерживания техники противника.

В частности, украинскому лидеру сообщили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. По словам начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в области наращивается капитальная фортификация.

Более того, на всем участке границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.

Зеленский проверил строительство фортификационных сооружений: смотрите видео

Президент обнародовал обращение к украинцам

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто был причастен к строительству фортификаций в регионе. По его словам, Черниговская область работает по графику.

Президент заслушал доклады военного и руководства безопасности области. Сообщается, что были подняты вопросы обороны, уничтожения российских ДРГ, а также противодействия обстрелам.

Как отметил украинский лидер, проблематика всех приграничных районов одинакова – постоянные российские издевательства, среди которых обстрелы и террор.

На 15 тысяч жителей приграничных общин Черниговщины, терпящих постоянные такие удары из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год. Не жалеют. Буквально каждого человека пытаются достать – хотят уничтожить всю жизнь здесь. И каждый, кто защищает наших людей, все наши общины, всю нашу Украину, каждый в мире, кто помогает Украине, – настоящий защитник жизни. Я благодарен всем,

– сказал президент.

Владимир Зеленский также провел координационное совещание по Чернигову и области, были затронуты многие социальные вопросы и те, которые касаются восстановления региона после ежедневных вражеских обстрелов. Он отметил ускорение разминирования аграрной земли.

Пока у украинских чиновников есть ресурс, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины. В частности, президент провел встречу с предпринимателями в рамках программы "Сделано в Украине". Отмечается, что 1,2 миллиарда гривен направят на экономические отрасли в этом регионе.

Украинский лидер выразил благодарность

Владимир Зеленский также поблагодарил тех, кто работает в обновленных отраслях, в том числе в оборонных компаниях, всех, кто занимается разработкой дронов, техники для Сил обороны, для ГСЧС Украины.

"Можем по праву гордиться тем, что в каждой области Украины люди стараются сделать все, что необходимо для страны, необходимо для нашей защиты, для успеха наших воинов на поле боя", – подчеркнул он.

Более того, президент также выделил всех воинов-пограничников. Каждый и каждый, кто служит в подразделениях Государственной пограничной службы Украины на линии границы, а также вместе со всеми подразделениями Сил обороны и безопасности на фронте.

Кроме того, глава государства выразил особую благодарность:

спецподразделению пограничной службы ДОЗОР;

пограничникам бригад Гвардии наступления "Месть" и "Стальная граница";

воинам Волынского отряда, в том числе старшим солдатам Сергею Лебедю и Сергею Антонюку;

воинам Херсонского пограничного отряда, в частности, солдатам Олегу Шибенко и сержанту Василию Коваленко:

Сумскому пограничному отряду, в том числе сержантам Игорю Лукьяненко и Александру Соломатко.

Спасибо всем, кто дает результат для Украины! Всем, кто защищает жизнь! Чернигов, спасибо тебе за этот день! Слава Украине.

– добавил президент.