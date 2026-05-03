Зеленский прибыл в Ереван: какие встречи запланированы
- Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества 4 мая.
- Сегодня он встретится с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии, а также сделает заявления для медиа вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Армении Ереван. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Об этом сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмме, а также Общественное со ссылкой на Офис Президента.
Зачем Зеленский прилетел в Ереван?
Сегодня Зеленский встретится с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.
Саммит и другие встречи состоятся завтра.
Зеленский планирует сделать заявления для медиа вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сегодня примерно в 18:15 по местному времени (17:15 по Киеву).
Во время саммита Европейского политического сообщества состоится отдельная сессия по Украине
Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 и 5 мая.
Будет проведена отдельную сессию относительно войны в Украине. На ней будет подтверждена мобилизация и поддержка для Украины от стран-партнеров.
В саммите примут участие, в частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмануэль Макрон.