Зеленский прибыл в Ереван: какие встречи запланированы

Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Армении Ереван. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмме, а также Общественное со ссылкой на Офис Президента.

Зачем Зеленский прилетел в Ереван?

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Армении Ереван. Глава государства примет участие в саммите Европейского политического сообщества 4 мая.

Сегодня Зеленский встретится с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Саммит и другие встречи состоятся завтра.

Зеленский планирует сделать заявления для медиа вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сегодня примерно в 18:15 по местному времени (17:15 по Киеву).

Во время саммита Европейского политического сообщества состоится отдельная сессия по Украине