24 Канал Новости Украины Зеленский прибыл в Ереван: какие встречи запланированы
3 мая, 16:09
Сергей Попович
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества 4 мая.
  • Сегодня он встретится с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии, а также сделает заявления для медиа вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Армении Ереван. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмме, а также Общественное со ссылкой на Офис Президента.

Зачем Зеленский прилетел в Ереван?

Сегодня Зеленский встретится с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Саммит и другие встречи состоятся завтра.

Зеленский планирует сделать заявления для медиа вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сегодня примерно в 18:15 по местному времени (17:15 по Киеву).

Во время саммита Европейского политического сообщества состоится отдельная сессия по Украине

  • Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 и 5 мая.

  • Будет проведена отдельную сессию относительно войны в Украине. На ней будет подтверждена мобилизация и поддержка для Украины от стран-партнеров.

  • В саммите примут участие, в частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмануэль Макрон.

