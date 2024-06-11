Владимир Зеленский поздно вечером 10 июня прибыл в Германию. Целью его визита является участие Конференции по восстановлению Украины и переговоры немецкими лидерами.

В частности, президент Украины встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они планируют обсудить военную помощь Украине, в частности, потребность в ПВО.

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Зеленский в Германии

Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины

URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом,

– указал президент.

Кроме этого, ожидаются переговоры с канцлером Олафом Шольцем, во время которых лидеры обсудят дальнейшую оборонную поддержку, развитие украинской системы ПВО, совместное производство вооружений. Отдельно Шольц и Зеленский скоординируют позиции к Саммиту мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.

Украинский гарант также сообщил, что у него запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас. Зеленский в рамках своего визита посетит военную базу, где проходят учения украинские военные.

Зеленский ранее был в Париже