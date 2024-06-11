Зеленский прибыл в Германию
Владимир Зеленский поздно вечером 10 июня прибыл в Германию. Целью его визита является участие Конференции по восстановлению Украины и переговоры немецкими лидерами.
В частности, президент Украины встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они планируют обсудить военную помощь Украине, в частности, потребность в ПВО.
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Зеленский в Германии
Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины
URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом,
– указал президент.
Кроме этого, ожидаются переговоры с канцлером Олафом Шольцем, во время которых лидеры обсудят дальнейшую оборонную поддержку, развитие украинской системы ПВО, совместное производство вооружений. Отдельно Шольц и Зеленский скоординируют позиции к Саммиту мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.
Украинский гарант также сообщил, что у него запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас. Зеленский в рамках своего визита посетит военную базу, где проходят учения украинские военные.
Зеленский ранее был в Париже
- Днем 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию. Этот визит посвящен празднованию дня высадки союзников в Нормандии. Президент имел ряд встреч с зарубежными лидерами – в частности с Эммануэлем Макроном и Джо Байденом.
- В частности, президент США во время переговоров объявил о новом пакете помощи стоимостью на 225 миллионов долларов. Также Байден извинился за задержки в поставках вооружения.
- Президент Франции Эммануэль Макрон же, свою очередь, голосил о передаче Украине самолетов Mirage 2000. Сообщалось, что программу по обучению пилотов планировали запустить уже 7 июня. На подготовку пилотов уйдет 5 – 6 месяцев. то есть самолеты должны быть в Украине уже до конца 2024 года.
- Также он выразил желание, чтобы французские инструкторы обучали украинских военных. Кроме этого Макрон подтвердил, что будет присутствовать на Саммите мира и вскоре посетит Украину.