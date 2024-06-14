Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира

На днях в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Так, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию, где и будет проходить это мероприятие.

О своем приезде в Швейцарию на Саммит мира украинский гарант сообщил вечером, 14 июня.

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Зеленский прибыл в Швейцарию на Саммит мира

Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью – приблизить справедливый и длительный мир для Украины,

– говорится в сообщении президента.

По словам Зеленского, Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, важных для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в частности депортированных украинских детей.

Так, президент отметил, что в Саммите примут участие около 100 стран и международных организаций. Украинский лидер выразил благодарность всем, кто решил присоединиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН.

Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения к каждой нации,

– подчеркнул лидер Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что именно поэтому формат Саммита предусматривает возможность для каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей. По его словам, голос ответственного мирового большинства имеет возможность приблизить мир и восстановить полную силу Устава Организации Объединенных Наций.

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