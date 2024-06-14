Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира
На днях в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Так, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию, где и будет проходить это мероприятие.
О своем приезде в Швейцарию на Саммит мира украинский гарант сообщил вечером, 14 июня.
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Зеленский прибыл в Швейцарию на Саммит мира
Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью – приблизить справедливый и длительный мир для Украины,
– говорится в сообщении президента.
По словам Зеленского, Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, важных для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в частности депортированных украинских детей.
Так, президент отметил, что в Саммите примут участие около 100 стран и международных организаций. Украинский лидер выразил благодарность всем, кто решил присоединиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН.
Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения к каждой нации,
– подчеркнул лидер Украины.
Владимир Зеленский подчеркнул, что именно поэтому формат Саммита предусматривает возможность для каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей. По его словам, голос ответственного мирового большинства имеет возможность приблизить мир и восстановить полную силу Устава Организации Объединенных Наций.
Главное о Саммите мира
- Саммит мира пройдет 15 – 16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток.
- Еще 10 июня президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что 90 стран и организаций подтвердили участие в Саммите мира. В общем приглашений разослали ориентировочно 160.
- Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что Саммит мира станет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для нашей страны согласно Уставу ООН и нормам международного права.