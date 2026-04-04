Зеленский прибыл в Стамбул
Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Там он встретится, в том числе, с президентом Реджепом Эрдоганом.
Об этом сообщил пресс-скеретар президента Украины Сергей Никифоров, передает 24 Канал.
Что известно о визите Зеленского в Стамбул?
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Турции. Планируется, что он встретится с лидером страны Реджепом Эрдоганом.
Президент прибыл в Стамбул для переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом,
– сообщил Никифоров.
Также представитель президента Украины сообщил, что по плану во время визита состоится встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Владимир Зеленский добавил, что переговоры будут направлены на усиление партнерства стран ради защиты людей, приближения стабильности и обеспечения безопасности в Европе, а также на Ближнем Востоке.
Недавние визиты Зеленского за границу
Недавно лидер Украины посетил страны Персидского залива. Тогда Зеленский заявил об "исторических договоренностях".
В частности, Украина подписала соглашения с Катаром и Саудовской Аварией. Они касаются сотрудничества и развития в оборонной сфере, ПВО и кибербезопасности.
Ранее Зеленский был в Испании, где должен был посетить оборонное предприятие Sener Aerospace & Defence и подписать оборонные соглашения.