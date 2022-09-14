Зеленский прибыл в освобожденный Изюм
14 сентября Президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм на Харьковщине. Он принял участие торжественном поднятии государственного флага над городским советом.
Десантники опубликовали фото с центральной площади освобожденного Изюма. Отмечают, что вместе с Зеленским в город прибыла заместитель министра обороны Анна Маляр и другие представители ВСУ,
Внимание В Изюме россияне убили по меньшей мере 1000 местных, 80% города разрушено
Сегодня, в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины! В торжествах принимали участие Президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город от российских оккупантов,
– говорится в сообщении.
В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее Зеленский поблагодарил воинов за освобождены украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом.
Владимир Зеленский прибыл в освобожденный Изюм / Фото 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада
Сине-желтый флаг будет развеваться в каждом украинском городе
Впоследствии о визите в освобожденный город сообщил и Владимир Зеленский. Он пообещал, что государственный флаг вскоре будет развеваться в каждом украинском городе.
Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в деокупованном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе,
– написал Зеленский.
Президент тоже опубликовал фото вместе с защитниками, которые освобождали город.
В Изюме торжественно подняли государственный флаг / Фото Владимир Зеленский
Изюм деоккупирован: коротко об освобождении города
- Изюм – третий по величине город области. По состоянию на 2020 год население изюма составляло более 46 600 человек. Россияне захватили изюм в начале марта.
- Город интенсивно обстреливали из авиации, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка.
- С 2 апреля город был полностью оккупирован. Местные жители остались без электричества, воды и газа.
- По меньшей мере 1000 гражданских погибли в Изюме с начала военного вторжения россиян.
- 11 сентября захватчики покинули город, их вытеснили украинские защитники.
- Сейчас в Минобороны сообщили, что на Харьковщине ВСУ деоккупировали 3 800 квадратных километров.
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