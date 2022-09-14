14 сентября Президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм на Харьковщине. Он принял участие торжественном поднятии государственного флага над городским советом.

Десантники опубликовали фото с центральной площади освобожденного Изюма. Отмечают, что вместе с Зеленским в город прибыла заместитель министра обороны Анна Маляр и другие представители ВСУ,

Внимание В Изюме россияне убили по меньшей мере 1000 местных, 80% города разрушено

Сегодня, в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины! В торжествах принимали участие Президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город от российских оккупантов,

– говорится в сообщении.

В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее Зеленский поблагодарил воинов за освобождены украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом.

Владимир Зеленский прибыл в освобожденный Изюм / Фото 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада

Сине-желтый флаг будет развеваться в каждом украинском городе

Впоследствии о визите в освобожденный город сообщил и Владимир Зеленский. Он пообещал, что государственный флаг вскоре будет развеваться в каждом украинском городе.

Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в деокупованном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе,

– написал Зеленский.

Президент тоже опубликовал фото вместе с защитниками, которые освобождали город.

В Изюме торжественно подняли государственный флаг / Фото Владимир Зеленский

Изюм деоккупирован: коротко об освобождении города

Изюм – третий по величине город области. По состоянию на 2020 год население изюма составляло более 46 600 человек. Россияне захватили изюм в начале марта.

Город интенсивно обстреливали из авиации, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка.

С 2 апреля город был полностью оккупирован. Местные жители остались без электричества, воды и газа.

По меньшей мере 1000 гражданских погибли в Изюме с начала военного вторжения россиян.

11 сентября захватчики покинули город, их вытеснили украинские защитники.

Сейчас в Минобороны сообщили, что на Харьковщине ВСУ деоккупировали 3 800 квадратных километров.

Больше об этом – ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковщины: смотреть видео