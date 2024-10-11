Зеленский прибыл в Ватикан и встретится с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан для переговоров с Папой Франциском.

Об этом сообщает Agence France-Presse, издание также опубликовало соответствующее видео. Визит в Ватикан является частью турне Владимира Зеленского по европейским столицам.

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В Ватикане у Зеленского запланирована встреча с Папой Римским Франциском.

Это уже третий визит Зеленского в Ватикан. Ранее он бывал здесь в феврале 2020 и апреле 2023 года.

Украинский президент и Папа Франциск также виделись 14 июля на саммите G7, который принимала Италия.

Предварительно в пресс-службе Ватикана анонсировали, что Папа Римский Франциск примет президента Украины Владимира Зеленского 11 октября.

Заметим, что накануне Зеленский прибыл в Рим и уже встретился с с главой итальянского правительства Джорджией Мелони. В частности, в рамках встречи он сообщил премьеру детали "плана победы".