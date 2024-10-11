Про це повідомляє Agence France-Presse, видання також опублікувало відповідне відео. Візит до Ватикану є частиною турне Володимира Зеленського європейськими столицями.

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У Ватикані у Зеленського запланована зустріч із Папою Римським Франциском.

Це вже третій візит Зеленського до Ватикану. Раніше він бував тут у лютому 2020 і квітні 2023 року.

Український президент і Папа Франциск також бачились 14 липня на саміті G7, який приймала Італія.

Попередньо у прес-службі Ватикану анонсували, що Папа Римський Франциск прийме президента України Володимира Зеленського 11 жовтня.

Зауважимо, що напередодні Зеленський прибув до Риму і уже зустрівся із із главою італійського уряду Джорджією Мелоні. Зокрема, у рамках зустрічі він повідомив прем'єрці деталі "плану перемоги".