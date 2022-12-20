Россияне не могут смириться с визитом Зеленского в Бахмут: говорят об "информационной операции"

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Бахмуте Донецкой области. Поэтому у россиян уже начало "подгорать".

Российские пропагандисты начали писать в сети, что приезд Зеленского в Бахмут – будто фейк и назвали это "информационной операцией украинской пропаганды". Об этом информирует 24 канал.

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У россиян уже "подгорает" из-за визита Зеленского в Бахмут

Пропагандисты утверждают, что опубликованные видео Зеленского в Бахмуте выглядят "крайне неубедительно". Они считают, что якобы такие "индустриальные руины можно найти где угодно".

Сегодняшние технологии позволяют манипулировать фото- и видеоматериалами так, как угодно заказчику. Имидж для Зеленского – все, и для поддержки в глазах украинского и западного обывателя образа "крутого парня" можно пойти на многое, но прогулки под постоянными обстрелами в эту программу явно не входят,

– бредят российские пропагандисты.

Россияне уверяют, что кадры из Бахмута якобы "были сняты в павильоне".

"Куда он поедет? Наркоман лживый, как и все на Западе",

"В отличие от бункерного – Зеленский не трусливый",

"Ну ездить он не боится, это надо признать",

"Киностудия Довженко, клоун снимается в кино",

"Костюмированный балл! 100% не было его там! Иначе хвастался как собака каждый уголок метит, он бы на каждом углу там фотографировался бы!".

Таким образом, россияне не могут смириться с тем, что украинский президент – отважный и ничего не боится в этой жизни. Он готов на все ради своего народа, а не то, что бункерный диктатор Путин.

Напомним, что накануне Зеленский заявил, что Бахмут – самая горячая точка на всей линии фронта.

"Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченных армий оккупантов", – говорил президент.