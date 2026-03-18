Зеленский прибыл в Испанию: стали известны детали визита

Владимир Зеленский находится за границей. Свое турне по Европе он продолжил Испанией.

Об этом 24 Каналу сообщили в Офисе Президента. Там привели данные, какие встречи запланированы на сегодня, 18 марта.

Смотрите также Зеленский встретился с Залужным в Лондоне

Что делает Зеленский в Испании, с кем встречается?

В Мадриде лидер нашего государства прибыл на оборонное предприятие Sener Aerospace & Defence, где осмотрит образцы техники и производство. Важно, что в присутствии президента подпишут украинско-испанские оборонные соглашения.

В дальнейшем планируют встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписание двусторонних документов в присутствии лидеров. Зеленский и Санчес выйдут к прессе.

В испанском парламенте Зеленский встретится с главой Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и главой Сената Педро Ролланом. Позже состоится встреча с королем Испании Фелипе VI.

В какой еще стране был президент с визитом?

17 марта Зеленский прибыл в Лондон. Поездка получилась насыщенной, ведь глава государства встретился с королем Великобритании Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте. А также выступил перед британским парламентом.

Интересно, что встреча со Стармером впервые состоялась в формате стратегического диалога. Стороны подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Со Стармером и Рютте говорили о ПВО и производстве оружия – и ситуации на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что было бы глупо не использовать проверенный войной потенциал Украины.

Президент также сказал, что Россия и Иран – братья по оружию и по ненависти. И что если зло победит, то никто не сможет от него спрятаться ни за океаном, ни за горами. Этим Зеленский намекнул на Трампа, который накануне говорил, мол, Украина очень далеко, за океаном, и США не обязаны помогать.

Кроме этого, Зеленский подарил королю планшет, где можно видеть поле боя в реальном времени. Интересно, что такой же должны были передать и Трампу еще в феврале, и этого не произошло – из-за самого президента США.