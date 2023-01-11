Зеленский приехал во Львов: какова цель визита

В среду, 11 января, президент Зеленский приехал во Львов. Глава государства начал свой визит с самого важного – чествование памяти украинских воинов.

В частности, Зеленский побывал на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Там, вместе с другими чиновниками, он почтил память воинов, чьи жизни забрали оккупанты.

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Как проходила церемония чествования

На мероприятии также присутствовали городской голова Львова Андрей Садовый и руководитель ОП Андрей Ермак.

Чиновники почтили павших бойцов минутой молчания, а впоследствии спели Гимн Украины.

Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!

– говорится в сообщении Зеленского.

Зеленский почтил память погибших воинов / Фото Львовская ОВА

Глава государства приехал во Львов: смотрите видео

Какова цель визита

Во время рабочей поездки во Львов Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

Речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью. Президенту также доложили информацию о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях.

Кроме того, Зеленскому рассказали о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в граничащих с Беларусью регионах.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", – отметил президент.

Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.

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