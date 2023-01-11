Зеленский приехал во Львов: какова цель визита
Источник:Владимир Зеленский
В среду, 11 января, президент Зеленский приехал во Львов. Глава государства начал свой визит с самого важного – чествование памяти украинских воинов.
В частности, Зеленский побывал на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Там, вместе с другими чиновниками, он почтил память воинов, чьи жизни забрали оккупанты.
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Как проходила церемония чествования
На мероприятии также присутствовали городской голова Львова Андрей Садовый и руководитель ОП Андрей Ермак.
Чиновники почтили павших бойцов минутой молчания, а впоследствии спели Гимн Украины.
Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!
– говорится в сообщении Зеленского.
Зеленский почтил память погибших воинов / Фото Львовская ОВА
Глава государства приехал во Львов: смотрите видео
Какова цель визита
Во время рабочей поездки во Львов Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.
Речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью. Президенту также доложили информацию о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях.
Кроме того, Зеленскому рассказали о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в граничащих с Беларусью регионах.
"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", – отметил президент.
Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.
Война в Украине: последние новости
- 9 января россияне начали активно штурмовать Соледар, туда перенаправили большое количество штурмовых групп, сформированных в основном из резервов вагнеровцев.
- Именно в Соледаре самая тяжелая ситуация, в городе происходят жесткие бои, оккупанты наступают буквально по трупам своих солдат и поливают огнем все, что видят – под удар попадают даже российские силы.
- В ночь на 11 января прессслужба владельца вагнеровцев Пригожина заявила, что якобы вся территория Соледара взята под контроль их бойцами.
- Более того, российские пропагандисты обнародовали фото, на котором Пригожин якобы стоит в соляной шахте в Соледаре. Но это оказалось фейком.
- Впоследствии в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ объяснили, что указанное Пригожиным местонахождение не соответствует действительности, ведь на фото изображены не соледарские шахты, а пещеры в районе Владимировки Донецкой области.
- По состоянию на 11 января украинские защитники ликвидировали уже 112 960 оккупантов. Только за последние сутки уничтожили 490 захватчиков. Однако следует добавить, что эти данные не точны, поскольку продолжаются тяжелые бои, что затрудняют подсчет.
- В ISW считают, что главная операция оккупантов – захват Донецкой области.