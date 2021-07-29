Вы первыми зашли в Донецкий аэропорт: Зеленский приехал к элитному спецназу ВСУ

Владимир Зеленский 29 июля прибыл на Житомирщину, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ. Там он представил спецназовцам новых руководителей Генштаба ВСУ.

Глава государства рассказал, что именно спецназовцы 26 мая 2014 года первыми начали оборону Донецкого аэропорта, пронзив первым выстрелом оператора ПЗРК боевиков.

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Зеленский отметил, что бойцы ССО выполнили свыше 10 тысяч специальных задач, более 600 бойцов получили госнаграды, а 7 спецназовцев стали героями Украины.

В сложных условиях и за короткое время вы стали гордостью и элитой украинской армии. Вы самый молодой, но в то же время самый современный род войск,

– сказал президент.

Он отметил, что бойцы ССО первыми начали оборону Донецкого аэропорта и первыми зашли в новый терминал ДАП.

В целом за время российско-украинской войны свою жизнь за Украину отдали

"Вы первыми в 2020 году перешли на военную структуру штабов армий стран НАТО и первыми сменили советские образцы снайперского оружия на современные комплексы украинского производства", – подчеркнул украинский лидер.

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По словам главы государства, это первое в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, получающим такой сертификат.

Ваше преимущество не в количестве, ваше преимущество в качестве, в высоком уровне знаний и навыков, помноженное на патриотизм, на решительность, умение адекватно оценивать обстановку и принимать важные быстрые решения,

– обратился президент к военнослужащим.

Напоследок Зеленский представил особому составу ССО:

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного,

начальника Генерального Штаба Сергея Шаптала,

заместителя начальника Генштаба Евгения Мойсюка.



"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное – это патриоты Украины, которые имеют опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных", – подчеркнул президент.

В то же время глава государства поблагодарил предыдущее руководство Генштаба и выразил убеждение, что новоназначенный глава "будет наращивать полученный боевой опыт".