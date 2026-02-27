Укр Рус
Зеленський вирішив розпочати переговори з Фіцо замість Орбана, – The Guardian
27 февраля, 16:38
Зеленский решил начать переговоры с Фицо без Орбана, – The Guardian

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо на переговоры, что может усилить политическую изоляцию венгерского премьера Виктора Орбана.
  • Орбан использует антиукраинскую риторику в парламентской кампании, что усложняет отношения с Украиной.

Приглашение Владимира Зеленского в адрес премьера Словакии Роберта Фицо, вероятно, будут воспринимать как шаг к снижению напряжения в отношениях. В то же время это изоляция премьера Венгрии Орбана.

Об этом сообщает The Guardian.

Что означает приглашение Фицо в Украину?

Приглашение Фицо в Украину может усилить политическую изоляцию венгерского главы правительства Виктора Орбана, который сейчас находится в непростой фазе парламентской кампании.

На этом фоне Орбан все активнее использует резкую антиукраинскую риторику. В рамках предвыборной борьбы появляются даже плакаты с изображением Зеленского, сгенерированным искусственным интеллектом. Кроме того, венгерский премьер публично предполагает, что Украина якобы может представлять угрозу для энергетической системы Венгрии.

В такой ситуации для Киева взаимодействие с Фицо выглядит более прагматичным и предсказуемым, чем коммуникация с Будапештом, где внутриполитический фактор все сильнее влияет на тональность заявлений.

Зеленский пригласил Фицо в Киев

  • Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Киев Роберта Фицо посетить Киев. Он хочет обсудить со словацким коллегой насущные вопросы.

  • Словакия требует возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит по территории запада Украины и был поврежден в результате российских обстрелов.

  • Словакия и Венгрия ранее согласовали создание совместной комиссии, которая должна проверить состояние поврежденного Россией нефтепровода.