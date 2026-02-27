Зеленский решил начать переговоры с Фицо без Орбана, – The Guardian
- Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо на переговоры, что может усилить политическую изоляцию венгерского премьера Виктора Орбана.
- Орбан использует антиукраинскую риторику в парламентской кампании, что усложняет отношения с Украиной.
Приглашение Владимира Зеленского в адрес премьера Словакии Роберта Фицо, вероятно, будут воспринимать как шаг к снижению напряжения в отношениях. В то же время это изоляция премьера Венгрии Орбана.
Об этом сообщает The Guardian.
Что означает приглашение Фицо в Украину?
Приглашение Фицо в Украину может усилить политическую изоляцию венгерского главы правительства Виктора Орбана, который сейчас находится в непростой фазе парламентской кампании.
На этом фоне Орбан все активнее использует резкую антиукраинскую риторику. В рамках предвыборной борьбы появляются даже плакаты с изображением Зеленского, сгенерированным искусственным интеллектом. Кроме того, венгерский премьер публично предполагает, что Украина якобы может представлять угрозу для энергетической системы Венгрии.
В такой ситуации для Киева взаимодействие с Фицо выглядит более прагматичным и предсказуемым, чем коммуникация с Будапештом, где внутриполитический фактор все сильнее влияет на тональность заявлений.
Зеленский пригласил Фицо в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Киев Роберта Фицо посетить Киев. Он хочет обсудить со словацким коллегой насущные вопросы.
Словакия требует возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит по территории запада Украины и был поврежден в результате российских обстрелов.
Словакия и Венгрия ранее согласовали создание совместной комиссии, которая должна проверить состояние поврежденного Россией нефтепровода.