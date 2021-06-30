Это кислород, который так необходим, – Зеленский пригласил Папу Франциска в Украину

Владимир Зеленский пообщался по телефону с Папой Римским Франциском. Он пригласил его посетить Украину с официальным визитом.

Украинский президент подчеркнул, что ценит возможность продолжить диалог с Папой. Ведь Святой Престол является мировым моральным авторитетом.

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Зеленский обратил внимание и на то, что разговор происходит в период 20 годовщины визита Папы Иоанна Павла II в Украину. Тот считал, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", и именно Украина является неотъемлемым восточным легким. Несмотря на это, глава государства подчеркнул, что визит Папы – это "кислород, который так необходим".

Приглашение для Папы

Президент добавил, что визит Папы ждет прежде всего украинский народ. Он отметил, что в нашей стране мирно сосуществуют представители разных религий. К тому же, в государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически нет спекуляций на теме веры.

Поэтому Зеленский возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину. Он уверен, что его встречи с украинцами на украинской земле будут судьбоносным событием.

О войне на Донбассе

Зеленский поблагодарил Папу Франциска за постоянные молитвы о мире и покое в Украине. И добавил, что из-за них мы чувствуем, что Украина – в сердце понтифика. Глава государства рассказал и об ужасных последствиях войны на Донбассе.

Украина потеряла более 14 тысяч человек в войне на Донбассе, а 1,5 миллиона украинцев пришлось покинуть свои дома.

Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров является крайне важной,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, глава государства также отметил, что украинский народ ждет беатификации (причисление к лику блаженных – 24 канал) митрополита Андрея Шептицкого.