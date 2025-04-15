Это 24 Каналу отметил политолог Олег Лисный. По его словам, в любом случае нужно приглашать Трампа в Украину, потому что уже есть успешные примеры.

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"Приглашать надо. Тем более, что у нас есть успешный кейс. У нас были практически все лидеры мира. В частности, президент Соединенных Штатов Америки, только предыдущий. Поэтому мы рассчитываем на то, что это нормально", – сказал он.

Кроме того, если американцы доверяют кремлевскому диктатору Владимиру Путину, то должны думать, что россияне не будут стрелять.

Напомним, в интервью CBS News Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа приехать в Украину. Он объяснил, что так американский президент действительно сможет увидеть, что сделал российской диктатор Владимир Путин. Украинский лидер отметил, что Трамп может посетить любой город Украины, который подвергся российской агрессии.