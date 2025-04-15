В Белом доме ответили на приглашение Зеленского, чтобы Трамп посетил Украину

15 апреля журналисты спросили пресс-секретаря Трампа, приедет ли президент США в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

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Приедет ли Трамп в Украину по приглашению Зеленского

14 апреля Владимир Зеленский предложил Трампу посетить Украину. Тогда бы лидер США воочию увидел бы, что сделал в Украине Путин и кто является агрессором в войне.

Видел ли Трамп это предложение и что он о нем думает, я не знаю. На самом деле я не говорила с президентом, видел ли он предложение Зеленского, но я уверена, что видел. Я с ним не разговаривала об этом. Могу спросить его, что он думает, хотя я, конечно, не имею никаких планов относительно потенциальной поездки в Украину,

– ответила Ливитт.

Напомним, Дональд Трамп продолжает делать по меньшей мере странные заявления об Украине. На днях он обвинил Зеленского, якобы тот "начал войну против страны, большей в 20 раз". А теперь Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт в Украине. Стимулом к этому, по его мнению, может стать экономическое партнерство России и США.

К тому же в США не осуждают удар России по Сумах. Трамп даже назвал его ошибочным.