"Зеленский приказал атаковать Белгород": Лещенко опроверг очередной фейк российской пропаганды

Российские пропагандисты создали непутевый фейк о том, что якобы президент Владимир Зеленский отдал приказ атаковать российскую Белгородскую область. Однако в их "видео" очень много неточностей.

В частности, в "видеодоказательстве" пропагандисты использовали шевроны расформированного в 2015 году спецподразделения МВД Украины "Торнадо". Об этом заявил журналист Сергей Лещенко на брифинге, сообщает 24 канал.

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Что же не так с фейком

Российские оккупанты "слепили" видео, на котором бойцам "Торнадо" зачитывают якобы приказ Зеленского об "атаке на Белгород. Но здесь немало ошибок, которые уже присущи пропагандистам. Например, "бойцам" дают команду "Равняйся!" Смирно!", но на украинском правильно - "Струнко!".

Кроме того, актеры называют Владимира Зеленского "главнокомандующим Вооруженными Силами", но главнокомандующий ВСУ – Валерий Залужный, а президент – Верховный Главнокомандующий.

Такие ошибки указывают на, во-первых, примитивность подготовки фейков, во-вторых, на непонимание украинских реалий теми, кто их "клепает",

– подчеркнул Лещенко.

Брифинг Сергея Лещенко: смотрите видео