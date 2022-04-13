Зокрема у "відеодоказі" пропагандисти використали шеврони розформованого у 2015 році спецпідрозділу МВС України "Торнадо". Про це заявив журналіст Сергій Лещенко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Що ж не так з фейком

Російські окупанти "зліпили" відео, на якому бійцям "Торнадо" зачитують нібито наказ Зеленського про "атаку на Бєлгород. Та тут чимало помилок, які вже притаманні пропагандистам. Наприклад, "бійцям" дають команду "Рівняйсь! Смирно!", але українською правильно – "Струнко!".

Крім того, актори називають Володимира Зеленського "головнокомандувачем Збройними Силами", але головнокомандувач ЗСУ – Валерій Залужний, а президент – Верховний Головнокомандувач.

Такі помилки вказують на, по-перше, примітивність підготовки фейків, по-друге, на нерозуміння українських реалій тими, хто їх "клепає",

– наголосив Лещенко.

Брифінг Сергія Лещенка: дивіться відео