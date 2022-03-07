Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире
Источник:фейсбук Андрея Сибиги
Владимир Зеленский отзывает украинских миротворцев со всех миссий в мире. Об этом сообщили в Офисе Президента.
Заместитель руководителя ОП Андрей Сибига опубликовал в фейсбуке скан соответствующего указа главы государства. В нем говорится, что наши миротворцы сейчас нужны в Украине – для противостояния российскому нашествию.
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев – высокопрофессиональных военных – со всех миссий в мире. Вместе с оборудованием,
– написал Сибига.
И добавил, что это нужно "для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии".
Указ Зеленского по поводу миротворцев / Фото Сибиги
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