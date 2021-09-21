Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН: с кем успел встретиться
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. Президент встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
На открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН выступил том числе и Президент США Джо Байден. В ОП объяснили, что 76 сессия Генассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса и сохранению окружающей среды.
К теме Должны требовать действий, – Зеленский объяснил, чего ждет от Генассамблеи ООН
Зеленский принял участие в открытии 76 сессии Генассамблеи ООН
На открытии сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, Президент Бразилии Жаир Болсонару, Президент США Джозеф Байден.
Выступление главы украинского государства на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября,
– заявили в ОП.
Во время выступления президент планирует поднять вопрос о противодействии агрессии России и освобождении оккупированных территорий Украины, привлечении ООН к решению гуманитарных проблем населения пострадавших от российской агрессии территорий, противодействии пандемии COVID-19.
Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии
Владимир Зеленский уже встретился с Урсулой фон дер Ляйен.
Он поблагодарил ее за поддержку Украины и ее территориальной целостности. Более того, Президент Украины:
- отметил важность формата Крымской платформы;
- поблагодарил главу Еврокомиссии по ее присутствие на саммите;
- напомнил о прошедшем саммит первых леди и джентльменов и пригласил Урсулу фон дер Ляен присоединиться к формату лично.
- проинформировал Урсулу фон дер Ляен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов.
- поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.
- Зеленский и президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина – ЕС, запланированном 12 октября в Киеве.
- также Зеленский поблагодарил собеседницу за недавнее решение Европейской комиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 600 миллионов евро.
- особое внимание во время встречи уделили вопросам энергетической безопасности в Европе. Говорили о проект "Северный поток-2". Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций о нем, а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы.
Зеленский встретился с главой Еврокомиссии / Фото твиттер Владимира Зеленского
Обсудили подготовку к саммиту Украина – Евросоюз 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности,
– написал президент в твиттере.
Зеленский встретился с главой Еврокомиссии: смотрите видео
Кстати, у Владимира Зеленского уверяли, что в Нью-Йорке президент обсудит с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины и Крымской платформы в частности. Также по освобождению заключенных Россией крымских татар.
Коротко о визите Владимира Зеленского в США
- Президент отправился в США, чтобы 22 сентября выступить на 76 сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
- Зеленский объяснил, что "мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение касательно Донбасса и Крыма на всех площадках, организация ООН – одна из главных".
- Также Владимир Зеленский должен встретиться с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями бизнес-кругов, потенциальными инвесторами и пообщаться с украинской диаспорой.