Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН: с кем успел встретиться

Владимир Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. Президент встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН выступил том числе и Президент США Джо Байден. В ОП объяснили, что 76 сессия Генассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса и сохранению окружающей среды.

К теме Должны требовать действий, – Зеленский объяснил, чего ждет от Генассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 76 сессии Генассамблеи ООН

На открытии сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, Президент Бразилии Жаир Болсонару, Президент США Джозеф Байден.

Выступление главы украинского государства на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября,

– заявили в ОП.

Во время выступления президент планирует поднять вопрос о противодействии агрессии России и освобождении оккупированных территорий Украины, привлечении ООН к решению гуманитарных проблем населения пострадавших от российской агрессии территорий, противодействии пандемии COVID-19.

Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии

Владимир Зеленский уже встретился с Урсулой фон дер Ляйен.

Он поблагодарил ее за поддержку Украины и ее территориальной целостности. Более того, Президент Украины:

отметил важность формата Крымской платформы;

поблагодарил главу Еврокомиссии по ее присутствие на саммите;

напомнил о прошедшем саммит первых леди и джентльменов и пригласил Урсулу фон дер Ляен присоединиться к формату лично.

проинформировал Урсулу фон дер Ляен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов.

поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев , содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России. Зеленский и президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина – ЕС, запланированном 12 октября в Киеве.

запланированном 12 октября в Киеве. также Зеленский поблагодарил собеседницу за недавнее решение Европейской комиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 600 миллионов евро.

особое внимание во время встречи уделили вопросам энергетической безопасности в Европе. Говорили о проект "Северный поток-2". Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций о нем, а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы.



Зеленский встретился с главой Еврокомиссии / Фото твиттер Владимира Зеленского

Обсудили подготовку к саммиту Украина – Евросоюз 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности,

– написал президент в твиттере.

Зеленский встретился с главой Еврокомиссии: смотрите видео

Кстати, у Владимира Зеленского уверяли, что в Нью-Йорке президент обсудит с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины и Крымской платформы в частности. Также по освобождению заключенных Россией крымских татар.

Коротко о визите Владимира Зеленского в США