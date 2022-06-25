Зеленский присвоил 10 морской авиационной бригаде имя Героя Украины Игоря Бедзая

Зеленский присвоил 10-й бригаде имя Героя Украины. Речь идет о морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента 24 июня. Известно, что указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

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Зеленский назвал бригаду именем Героя Украины

Присвоить 10 морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая и в дальнейшем именовать ее – 10 морская авиационная бригада имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

– говорится в указе.

Также там Владимир Зеленский объяснил, что цель такого решения – увековечить память о Герое Украины полковнике Игоре Бедзае:

в частности, его мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные при защите независимости и территориальной целостности Украины;

а также, ввиду примерного выполнения возложенных задач личным составом 10 морской авиационной бригады Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.



Бригада будет носить имя Героя Украины и летчика Игоря Бедзая / Фото armyinform

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