Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины посмертно

Президент Украины посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины. Видео с расстрелом несокрушимого воина облетело весь мир.

12 марта Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Об этом президент сообщил во время вечернего обращения.

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Героям Слава: Зеленский посмертно наградил Александра Мациевского

Президент отметил, что Александр Мациевский – солдат, которого будут помнить вечно. Даже перед глазами смерти он отличился незаурядной храбростью и тем самым навсегда вошел в историю.

Светлая память также всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!". Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!",

– сказал президент.

13 марта Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о присвоении Александру Мациевскому звания "Героя Украины" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге посмертно с удостоением ордена "Золотая Звезда".

СБУ подтвердила, что на том видео именно Александр Мациевский