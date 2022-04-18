Зеленский присвоил еще 5 украинским военным звание Героя Украины, 4 наградил посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил новых украинских Героев. Звание получили 5 военных.

Еще 4, к сожалению, наградили посмертно. Президент подписал указы 17 апреля.

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Кого наградил Зеленский

Звание Героя Украины получают за личное мужество и героизм, которые проявили в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также за самоотверженное служение украинскому народу.

Награды вместе с орденом "Золотая звезда" получили:

Головко Виктор Александрович – старший лейтенант (посмертно);

Собков Роман Васильевич – майор (посмертно);

Дашко Игорь Тарасович – подполковник (посмертно);

Кучерявый Виталий Викторович – полковник (посмертно);

Пашко Лев Валерьевич – лейтенант.

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