Зеленский присвоил еще 5 украинским военным звание Героя Украины, 4 наградил посмертно
Источник:Генштаб ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил новых украинских Героев. Звание получили 5 военных.
Еще 4, к сожалению, наградили посмертно. Президент подписал указы 17 апреля.
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Кого наградил Зеленский
Звание Героя Украины получают за личное мужество и героизм, которые проявили в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также за самоотверженное служение украинскому народу.
Награды вместе с орденом "Золотая звезда" получили:
Головко Виктор Александрович – старший лейтенант (посмертно);
Собков Роман Васильевич – майор (посмертно);
Дашко Игорь Тарасович – подполковник (посмертно);
Кучерявый Виталий Викторович – полковник (посмертно);
Пашко Лев Валерьевич – лейтенант.
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