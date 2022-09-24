Зеленский присвоил Сергею Сове звание Героя: это его тело нашли в Изюме с браслетом на руке

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины Сергею Сове. Фото его руки с сине-желтым браслетом после деоккупации Изюма облетело весь мир.

Звание Героя Украины Сергей Сова получил с награждением орденом "Золотая Звезда". Соответствующий указ глава государства подписал 24 сентября.

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За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины и удостоить ордена "Золотая Звезда" Сове Сергею Александровичу – старшему солдату (посмертно),

– говорится в тексте указа президента.

Накануне к президенту обращался сын Героя

После того, как фото руки из Изюма облетело весь мир, Оксана Сова из Никополя узнала по фотографиям своего мужа Сергея Сову, который в апреле защищал Украину на Изюмском направлении.

После этого сын Героя, 14-летний Марат, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать скорейшей передаче тела отца для захоронения. В этом же письме сын Героя Украины отметил, что будет иметь за честь получить из рук президента посмертную награду для своего отца.



Письмо Марата Совы к Зеленскому после того, как мать опознала тело отца / Фото "Факты"

24 сентября после завершения всех экспертиз тело Героя Украины передали родным для надлежащего захоронения, как того и просил сын Сергея Совы.

История сине-желтого браслета

Сергей Сова защищал Украину с 2014 года в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Тогда он защищал Пески и доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. Через год демобилизовался, но потом снова вернулся на фронт. За службу получил немало отличий и наград.

С началом полномасштабного вторжения Сергей Сова без колебаний снова пошел защищать Украину. С первой поездки на фронт в 2014 году на его руке был сине-желтый браслет. Как рассказывала жена Героя Оксана, этот браслет ему подарили дети. Тогда старший сын пошел в первый класс, а младшей дочери исполнился всего год.

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