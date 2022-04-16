Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру Выговской бригады, защищающей Сумщину

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Кащенко. Полковник является командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Подразделение, которым командует Дмитрий Кащенко, сейчас находится в Сумской области. Там он защищает нашу землю от оккупантов.

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Что известно о Дмитре Кащенко

В период с 2017 по 2019 год был заместителем командира 17-й отдельной танковой бригады. После этого стал командиром мотопехотной бригады имени Выговского.

В 2014 году начинал как командир 93-й отдельной механизированной бригады. Во время войны на Донбассе получил ранение, а после лечения вернулся на службу. Но позже получил еще одно тяжелое ранение.

За заслуги перед государством удостоен ордена "Золотая звезда". До этого получил за свою военную службу многие другие государственные награды.

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