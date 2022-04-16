Підрозділ, яким командує Дмитро Кащенко, зараз перебуває на Сумщині. Там вій боронить нашу землю від окупантів.

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Що відомо про Дмитра Кащенка

У період з 2017 по 2019 рік був заступником командира 17-ої окремої танкової бригади. Після цього став командиром мотопіхотної бригади імені Виговського.

У 2014 році починав як командир 93-ої окремої механізованої бригади. Під час війни на Донбасі зазнав поранень, а після лікування повернувся на службу. Та згодом отримав ще одне важке поранення.

За заслуги перед державою удостоєний ордену "Золота зірка". До цього отримав за свою військову службу чимало інших державних нагород.

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