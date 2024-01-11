Даже у Беларуси будет шанс на другое будущее – Зеленский о том, почему Украина должна быть в НАТО

11 января Зеленский дал в Таллинне совместную пресс-конференцию с президентом Эстонии Аларом Карисом. Глава государства заявил, что Украина готова к тому, чтобы находиться в Альянсе.

Зеленский предоставил аргументы, почему Украина как никто заслуживает быть в НАТО, передает 24 Канал.

Смотрите также У Зеленского сказали, проводили ли тайную встречу по переговорам с Россией

Три "за"

Во-первых, по словам президента, в Украине – сильное войско, которое только усилит Альянс, особенно Восточную Европу. ВСУ – это армия с военным опытом, с не теорией, а практикой. Армия, которая использовала натовское оружие на поле боя, а не только на военных тренировках, хорошо знает все его плюсы и минусы.

Когда мы говорим об уровне нашей армии или совместимости с натовскими стандартами, я вижу, что мы абсолютно готовы,

– подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил, что, несмотря на военное положение в стране, государственным институтам удается внедрять необходимые реформы. К тому же почти 90 процентов украинцев поддерживают членство в НАТО.

Принятие Украины в НАТО – это лучшая гарантия того, что не будет повторения российской агрессии. Это будет лучшей гарантией безопасности для стран Балтии, Польши и даже возможность думать о другом будущем для Беларуси.

Для демократий нет других альтернатив

Сразу после выступления Зеленского слово взял эстонский президент. Он подчеркнул, что Украина не присоединится к НАТО на следующий день после окончания войны. Этот процесс займет немного больше времени.

Но история указывает нам, что буферные зоны не работают. Это означает, что все страны, которые решили быть демократическими, не имеют никакой альтернативы чем НАТО.

– заявил Алар Карис.

Либо платить налоги, либо воевать

Во время пресс-конференции с премьером Каей Каллас Зеленского спросили, нужно ли Эстонии передавать Украине мужчин призывного возраста.

Глава государства отметил, что у мужчин, подлежащих мобилизации, должно быть два пути – либо жить и работать в Украине, уплачивая налоги и обеспечивая тем самым армию, либо непосредственно идти на фронт.

Зеленский подчеркнул, что каждый мужчина должен помогать Украине. Поэтому к тем, кто уехал из страны незаконно, не платит налоги и не служит, есть вопросы, заметил президент.