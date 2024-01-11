Зеленський надав аргумененти, чому Україна як ніхто заслуговує бути в НАТО, передає 24 Канал.

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Три "за"

По-перше, за словами президента, в України – сильне військо, яке лише посилить Альянс, особливо Східну Європу. ЗСУ – це армія з воєнним досвідом, з не теорією, а практикою. Армія, яка використовувала натівську зброю на полі бою, а не лише на військових тренуваннях, і добре знає усі її плюси та мінуси.

Коли ми кажемо про рівень нашої армії або сумісність із натівськими стандартами, то я бачу, що ми абсолютно готові,

– наголосив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що попри воєнний стан у країні, державним інституціям вдається впроваджувати необхідні реформи. До того, ж майже 90 відсотків українців підтримують членство у НАТО.

Прийняття України в НАТО – це буде найкращою гарантією того, що не буде повторення російської агресії. Це буде найкращою гарантією безпеки для країн Балтії, для Польщі і навіть можливість думати про інше майбутнє для Білорусі.

Для демократій немає інших альтернатив

Одразу після виступу Зеленського слово взяв естонський президент. Він наголосив, що Україна не доєднається до НАТО наступного дня після закінчення війни. Цей процес займе трохи більше часу.

Але історія показує нам, що буферні зони не працюють. Це означає, що всі країни, які вирішили бути демократичними, не мають жодної альтернативи ніж НАТО,

– заявив Алар Каріс.

Або платити податки, або воювати

Під час пресконференції з прем'єркою Каєю Каллас Зеленського спитали, чи потрібно Естонії передавати Україні чоловіків призовного віку.

Глава держави зазначив, що у чоловіків, які підлягають мобілізації, має бути два шляхи – або жити і працювати в Україні, сплачуючи податки і забезпечуючи цим самим армію, або безпосередньо піти на фронт.

Зеленський наголосив, що кожен чоловік має допомагати Україні. Тому до тих, хто виїхав з країни незаконно, не платить податки і не служить, є питання, зауважив президент.