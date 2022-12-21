Зеленский приземлился в США, – CBS

Президент Владимир Зеленский совершает свой первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения. Глава государства уже прибыл в США.

Пока что СМИ не сообщают деталей о том, где приземлился борт президента. Владимир Зеленский отправится на встречу с Джо Байденом.

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График визита президента Украины

В 21.00 по Киевскому времени состоится встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме, а через полчаса лидеры начнут прямые переговоры.

По итогам переговоров в 23.30 начнется совместная пресс-конференция президентов Украины и США.

В 1:15 по Киеву Владимир Зеленский прибудет в Конгресс США, а в 2:30 он выступит с обращением к обеим палатам.

Сразу после выступления президент должен отправиться обратно в Украину.

Как президент летел в США

Накануне американские СМИ сообщали, что поездку президента обеспечивал американский военный самолет.

Обе страны начали принимать меры безопасности сразу после того, как неделю назад Зеленский принял приглашение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон.

По данным СМИ, Зеленский сначала прибыл поездом в Польшу в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Затем он вылетел из аэропорта Жешув, направляясь прямо в Вашингтон. Президента Украины видели с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк.

Главное о визите Зеленского в США

20 декабря президент Украины посетил Бахмут – горячей точкой на линии фронта. Вечером того же дня американские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения и отправится в США.

На фоне визита украинского лидера в США анонсировали самый масштабный пакет военной помощи. Размер пособия будет достигать 1,8 миллиарда долларов. Она будет содержать она:

батарею ЗРК Patriot;

ЗРК NASAMS;

ЗРК HAWK;

ПЗРК Stinger.

Стоит отметить, что переговоры с Белым домом о предоставлении Patriot были достаточно продолжительными и их вел лично президент Владимир Зеленский.