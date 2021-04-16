Я задаю тон для политиков, – Зеленский признался, что считает своим самым большим успехом
Владимир Зеленский надеется, что будущее станет его самым большим успехом. Украинцы уже поняли, каким может быть президент.
Источник:Офис Президента
По словам Зеленского, народ больше не будет выбирать для себя человека "с политическим нафталином". Это повлияет на многие вещи.
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Как ни стараются Порошенко (Петр – 24 канал) или Медведчук (Виктор – 24 канал) привязать мне какую-то коррупцию – им не удается. Все видят, что это невозможно. Поэтому я считаю, что задаю этот тон для политиков,
– признался Зеленский.
Президент отметил: в Украине всегда все действовали по принципу "если ему можно, и я тоже могу". Зеленский убежден, что изменил это.
"Я себе не позволяю, то им уже стыдно", – отметил украинский лидер.
Своих лидеров-вдохновителей Зеленский не назвал. Однако отметил, что есть люди, которыми он восхищается. Некоторые из них – никогда не были политиками. Зеленский убежден: есть великие люди, и им все равно, чем заниматься.
Кого вспомнил Зеленский
- Стива Джобса – "если бы Джобс пошел в политику, и его также ненавидели много людей, он все равно точно сделал бы что-то прорывное";
- Илона Маска – "если бы Илон Маск не запускал ракеты, а решил заниматься спортом, я уверен – он стал бы неплохим учителем для Майкла Фелпса";
- Теодора Рузвельта – "но я не могу оценить только по книжкам, потому что есть успех, и этот успех разделяют только те люди, которые были рядом в тот момент";
- Уинстона Черчилля – "я не знаю, когда Черчилль был великим – в тот момент, когда он был в диалоге со своей женой, и она ему подсказала нечто такое, после чего он стал великим. Или когда он был совсем молодым и воевал".
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