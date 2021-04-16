Владимир Зеленский надеется, что будущее станет его самым большим успехом. Украинцы уже поняли, каким может быть президент.

По словам Зеленского, народ больше не будет выбирать для себя человека "с политическим нафталином". Это повлияет на многие вещи.

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Как ни стараются Порошенко (Петр – 24 канал) или Медведчук (Виктор – 24 канал) привязать мне какую-то коррупцию – им не удается. Все видят, что это невозможно. Поэтому я считаю, что задаю этот тон для политиков,

– признался Зеленский.

Президент отметил: в Украине всегда все действовали по принципу "если ему можно, и я тоже могу". Зеленский убежден, что изменил это.

"Я себе не позволяю, то им уже стыдно", – отметил украинский лидер.

Своих лидеров-вдохновителей Зеленский не назвал. Однако отметил, что есть люди, которыми он восхищается. Некоторые из них – никогда не были политиками. Зеленский убежден: есть великие люди, и им все равно, чем заниматься.

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