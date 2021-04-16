Я задаю тон для політиків, – Зеленський зізнався, що вважає своїм найбільшим успіхом
Володимир Зеленський сподівається, що майбутнє стане його найбільшим успіхом. Українці вже зрозуміли, яким може бути президент.
Джерело:Офіс Президента
За словами Зеленського, народ більше не обиратиме для себе людину "з політичним нафталіном". Це вплине на багато речей.
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Як не намагаються Порошенко (Петро – 24 канал) чи Медведчук (Віктор – 24 канал) прив’язати мені якусь корупцію – їм не вдається. Всі бачать, що це неможливо. Тому я вважаю, що задаю цей тон для політиків,
– зізнався Зеленський.
Президент зауважив: в Україні завжди всі діяли за принципом "якщо йому можна, і я теж можу". Зеленський переконаний, що змінив це.
"Я собі не дозволяю, то їм уже соромно", – зауважив український лідер.
Своїх лідерів-натхненників Зеленський не назвав. Однак зауважив, що є люди, якими він захоплюється. Деякі з них – ніколи не були політиками. Зеленський переконаний: є великі люди, і їм все одно, чим займатися.
Кого згадав Зеленський
- Стіва Джобса – "якби Джобс пішов у політику, і його також ненавиділо багато людей, він все одно точно зробив би щось проривне";
- Ілона Маска – "якби Ілон Маск не запускав ракети, а вирішив займатися спортом, я впевнений – він став би непоганим вчителем для Майкла Фелпса";
- Теодора Рузвельта – "але я не можу оцінити тільки по книжках, бо є успіх, і цей успіх розділяють тільки ті люди, які були поруч у той момент";
- Вінстона Черчилля – "я не знаю, коли Черчилль був великим, – у той момент, коли він був у діалозі зі своєю дружиною, і вона йому підказала щось таке, після чого він став великим. Або коли він був зовсім молодим і воював".
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