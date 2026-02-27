Детали разговора Зеленский сообщил в своем вечернем обращении. Гарант говорил с дипломатической командой.

Зачем Зеленский говорил с Климкиным?

По его словам, он общается "с людьми, которые имеют хороший опыт, которые проявили себя в защите украинских интересов".

В частности, я встречался с Павлом Климкиным. Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием,

– высказался Зеленский.

Президент анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Но означает ли это, что Климкин получит новую должность в Министерстве иностранных дел – не известно.

"Обсудили с Павлом Климкиным внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, которые нужны для усиления украинских позиций в Европе и в других частях мира. Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", – написал он и выложил фото.



Встреча Зеленского и Климкина / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Кто такой Павел Климкин и чем он сейчас занимается?

Климкин возглавлял МИД Украины с 2014 по 2019 годы.

В 2020 году он стал одним из основателей Центра национальной устойчивости и развития. Является одним из спикеров Форума свободных государств Постросии и членом Правления Международного фонда "Возрождение".

Интересно! В проекте "Климкин спрашивает" экс-министр поговорил с социоэкономистом и демографом Эллой Либановой, историками Ярославом Грицаком и Сергеем Плохием, с языковедом Орысей Демской.

В Украине будет спецпредставитель по Беларуси

Кроме этого, МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе.

"Нужна более активная политика. И именно активность нашего государства, активность наших людей – это то, что дает Украине лучше результат. Когда Украина не теряет ни одного дня и ни одной возможности, интересы Украины действительно защищены", – объяснил Зеленский свою позицию.