"Танки стояли на границе, а в США советовали рыть траншеи": Зеленский эмоционально обратился к Европе

Европа не должна полагаться на защиту со стороны США. Она должна быть готова защитить себя самостоятельно.

Такой месседж выразил Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает 24 Канал.

Почему Зеленский советует Европе не полагаться на США?

Глава государства вспомнил, как перед началом российского вторжения, когда сотни тысяч вражеских танков уже стояли на украинской границе, он отправил Валерия Залужного в США. Задача тогдашнего председателя комитета была "выбить" военную помощь, чтобы Украина могли защитить себя в случае российского нападения.

Однако начальник объединенного комитета начальников штабов Марк Милли посоветовал ему "копать траншеи".

Когда Украина призвала мир действовать превентивно, чтобы вторжение не произошло, ее не услышали. Теперь интересно, какой ответ, прежде всего от США, получают европейские союзники, если Россия нападет на какое-то государство восточного фланга НАТО.

"Что тогда услышат союзники? Они услышат, что "помощь уже в пути"? Надеюсь. Или они услышат "ройте траншеи"? Или что-то другое...", – поинтересовался политик.

Владимир Зеленский подчеркнул: чтобы в будущем избежать разочарований, Европе уже сейчас следует работать над формированием общей оборонной политики.

По его словам, именно поэтому необходима американская гарантия безопасности, а также тесное сотрудничество Европы с Украиной.

Президент подчеркнул, что украинская армия является одной из сильнейших, поэтому держать ее вне НАТО было бы нелогично.

К слову, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и президент Литвы Гитанас ответили на вопросы журналистов, как они будут действовать в случае нападения России. Оба политика заявили, что будут полагаться на Альянс.

Что известно о риске нападения России на Европу?