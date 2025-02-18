По его мнению, для завершения войны в Украине необходимы дипломатические решения, которые приведут наше государство к справедливому миру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Зеленский заявил о необходимости дипломатии

Владимир Зеленский заявил о необходимости дипломатического подхода для завершения войны в Украине, отметив потери.

Оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. Россия этого хотела – не смогла, а в Украину не верила, но она это доказала и отстояла свою независимость. Очень непросто, высокой ценой – жизнью своих воинов. Это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру,

– заявил он.

По его словам, все политики, которые ведут сегодня переговоры или говорят об условиях перемирия, забывают о возвращении пленных, который, которая говорит президент, происходит, когда есть "добрая воля закончить эту войну".

Также глава государства в очередной раз прокомментировал необходимость гарантий безопасности, заметив, что Украина должна знать, кто их ей предоставит. Это нужно, чтобы предотвратить повторение полномасштабного вторжения России.

"Сегодня Европа, США, страны НАТО, безусловно, могли бы предоставить Украине надежду, веру, сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО. Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО", – подчеркнул он.

К слову, также Зеленский подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими и не допускает компромиссов в этом вопросе. Украина стремится вернуть свои земли дипломатическим путем, это не является сдачей интересов.