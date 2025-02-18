На його думку, для завершення війни в Україні необхідні дипломатичні рішення, які приведуть нашу державу до справедливого миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Зеленський заявив про необхідність дипломатії

Володимир Зеленський заявив про необхідність дипломатичного підходу задля завершення війни в Україні, наголосивши на втратах.

Зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна зі сторін. Росія цього хотіла – не змогла, а в Україну не вірила, але вона це довела і відстояла свою незалежність. Дуже непросто, високою ціною – життям своїх воїнів. Це говорить про те, що перехід до дипломатії має бути, але він має привести до справедливого миру,

– заявив він.

За його словами, всі політики, які ведуть сьогодні переговори або говорять про умови перемир'я, забувають про повернення полонених, який, яка каже президент, відбувається, коли є "добра воля закінчити цю війну".

Також глава держави вкотре прокоментував необхідність гарантій безпеки, зауваживши, що Україна має знати, хто їх їй надасть. Це потрібно, аби запобігти повторенню повномасштабного вторгнення Росії.

"Сьогодні Європа, США, країни НАТО, безумовно, могли б надати Україні надію, віру, сильні гарантії безпеки, віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від США ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони й ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО", – наголосив він.

До слова, також Зеленський підкреслив, що Україна не визнає окуповані території російськими й не допускає компромісів у цьому питанні. Україна прагне повернути свої землі дипломатичним шляхом, це не є здачею інтересів.