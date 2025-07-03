"Она продолжит убивать": Зеленский призвал к более жестким ограничениям России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжит войну, пока имеет доступ к деньгам, оборудованию и оружию. Он призвал международное сообщество полностью остановить поставки в страну-агрессора любых товаров, которые могут быть использованы для производства вооружений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины во время гала-вечера по случаю председательства Дании в Совете ЕС.

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К каким ограничениям России призвал Зеленский

Зеленский акцентировал на необходимости усиления санкций против России, развития надежной системы безопасности для Украины и создания европейской оборонной индустрии, которая бы не позволила стране-агрессору доминировать ни в одной сфере.

Все это является критически важным для сохранения безопасности Европы и мы должны продолжать давить на Путина и Россию, чтобы они прекратили войну, чтобы они с уважением относились к соседям и выбрали мир,

– отметил глава государства.

Зеленский отметил, что пока Россия получает высокие доходы от продажи нефти, она будет продолжать войну, поэтому крайне важно ввести жесткие ограничения на цены. Также, по его словам, если страна-агрессор имеет доступ к оборудованию, запчастей и оружия, она будет продолжать уничтожать украинцев.

Президент подчеркнул, что необходимо полностью прекратить любые поставки в Россию всего, что может быть использовано для производства вооружения. Он предложил создать эффективную платформу для контроля за товарами двойного назначения – это, по его мнению, могло бы стать одним из достижений во время председательства Дании в Совете ЕС.

"Нам нужно обрезать Путину доступ к деньгам", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что до тех пор, пока российские банки имеют возможность функционировать в Европе и за ее пределами, война будет продолжаться. По его мнению, Россию необходимо подтолкнуть к дипломатическому пути.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Россия – "сознательный антиевропейский проект". По его словам, все могут убедиться в том, что страна-агрессор работает против европейского пути.

"Именно поэтому мы не должны дать выиграть России в этой войне", – резюмировал президент.