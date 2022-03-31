Зеленский призвал Нидерланды выбрать украинский город для послевоенного восстановления

Президент Владимир Зеленский призвал Нидерланды выбрать регион Украины для восстановления после окончания войны. Глава государства сказал, что мечтает о дне, когда украинские переселенцы смогут вернуться в отстроенные города.

Зеленский: Это усилит наш общий европейский дом

Об этом Зеленский заявил во время обращения в парламент Нидерландов, сообщает 24 канал. Он пригласил Нидерланды присоединиться к проекту восстановления Украины после войны.

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Президент предлагает Нидерландам выбрать город или регион в Украине, чтобы люди в нашей стране могли почувствовать заботу.

Я приглашаю вашу страну присоединиться к этому проекту. Проекту обновления Украины. Призываю выбрать город, регион нашего государства, которые могут увидеть вашу заботу, могут почувствовать то, что вы умеете. И чтобы каждый в вашей стране кто еще сомневается, точно почувствовал, что мы, украинцы, можем быть вместе с вами в ЕС,

– сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что "это усилит наш общий европейский дом".

Добавим, что Министерство экономики Украины оценило ущерб от войны почти в 565 миллиардов долларов.

К слову – Обращение Зеленского к парламенту Нидерландов: смотрите видео