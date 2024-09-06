Уже этой осенью: Зеленский на "Рамштайн" предложил положить конец агрессии России
Партнеры и союзники Украины способны остановить российскую агрессию. Сделать это уже этой осенью предложил президент Владимир Зеленский в ходе встречи "Рамштайн".
Соответствующее заявление президент Украины озвучил сегодня, 6 сентября, в Германии. При этом он отметил, что сделать это нужно в соответствии с международным порядком безопасности.
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Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это,
– сказал он.
Зеленский принимает участие в "Рамштайн"
Сегодня в Германии проходит заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн". Утром стало известно, что на встречу прибыл и президент Владимир Зеленский.
Планируют, что глава государства встретится с Шольцом, Писториусом и Ллойдом Остином. Далее – поедет в Италию на переговоры с Мелони.
Справочно. "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны разных стран мира, которые объединились для координации и ускорения военной помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.
К слову, ранее президент сообщил, что Курская операция является частью большего плана победы, который он вскоре представит международным партнерам. План не зависит от позиции России, а исключительно от действий Украины и союзников.