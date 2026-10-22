"Перенести риторику на Путина": Зеленский рассказал, как Трамп может остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа изменить подход к переговорам, чтобы положить конец войне. По его словам, американский лидер может легко заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В ходе интервью на YouTube-канале The Diary of a CEO глава государства заявил, что не знает причин изменения отношения Трампа к российскому диктатору. Однако он подчеркнул, что политическая воля Белого дома способна переломить ход событий и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Санкции и вопрос о дизельном топливе

Зеленский напомнил, что у президента США есть утвержденный Конгрессом пакет санкций против России, который тот может применить в любой момент. В то же время украинский лидер прокомментировал упреки Трампа о том, что якобы из-за ударов по российскому дизельному топливу растут цены на топливо в Соединенных Штатах.

Он подчеркнул, что такие обвинения несправедливы, поскольку Украина лишь отвечает на российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Ситуацию могло бы изменить энергетическое перемирие, однако Трампу пока не удалось достичь договоренностей с Путиным.

Президент Трамп не может достичь соглашения по этому вопросу с Путиным. Путин отказывает ему. Поэтому президент решает возложить вину не на Путина, а на меня,

– подытожил Зеленский.

Ранее украинский лидер отмечал, что ему было проще договориться с Трампом, чем с главой Кремля. Впоследствии Зеленский также предположил, что американский президент не может заставить Путина прекратить боевые действия.