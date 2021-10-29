Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и вакцинироваться

29 октября 2021 , 13:52
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Источник:

24 канал

Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом "включить мозг" и вакцинироваться против COVID-19. Президент подчеркнул, что это единственный способ избежать массовых заражений.

Глава государства подчеркнул, что сейчас коронавирус бьет рекорды во всем мире, и Украина не является исключением. Об этом он сообщил во время выступления на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе.

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"Включите" мозг и вакцинируйтесь, – Зеленский

Мы понимаем все, что выход один – вакцинация. Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение,
– сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что на последнем заседании Совета нацбезопасности поставили задачу нарастить темпы вакцинации до 300 тысяч прививок за сутки.

Обратите внимание! За период вакцинальной кампании в Украине сделали более 17 миллионов прививок. Полностью привили почти 10 миллионов граждан.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • заболели 2 878 674 человека;
  • выздоровели 2 421 495 граждан;
  • умерли 66 852 пациента.

Президент призвал "включить" мозг и вакцинироваться: смотрите видео

Автор: Олег Васьків