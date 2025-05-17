В Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию, – Зеленский

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией, куда Кремль отправил делегацию низшего уровня. Владимир Зеленский заявил, что она была слабой и не имела существенных полномочий.

В Турции была возможность договориться о мире, но Россия решила сохранить возможность для себя убивать дальше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Украина и Россия поделятся условиями для прекращения огня: все заявления сторон после переговоров

Что украинский лидер заявил о российской делегации на переговорах

Президент Украины вспомнил возможность достичь мира во время переговоров в Стамбуле. "Вчера, как и в любой день этой войны, была возможность прекратить огонь. Украина давно это предлагает – полное и безусловное прекращение огня. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше", – отметил Зеленский.

Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий,

– заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что это должно измениться – нужны реальные шаги для завершения войны. По его словам, Украина ждет от США, Европы и всех других партнеров сильных санкций против России.

Зеленский отметил, что без более сильного давления на страну-агрессора там не будут искать реальной дипломатии.

Президент Украины также прокомментировал российский удар по рейсовому автобусу в Сумской области 17 мая. "Все погибшие – гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", – подчеркнул украинский лидер.