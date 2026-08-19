Зеленский прокомментировал назначение нового министра обороны и министра иностранных дел

Владимир Зеленский прокомментировал назначение руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел. Также он назвал основные задачи нового министра обороны

Об этом президент Украины заявил в видеообращении.

Что говорит Зеленский о назначении?

Зеленский заявил, что главной задачей нового главы Минобороны должно стать настройка системы обороны Украины, ее производства, закупок и поставок в армию.

Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для активных действий наших и нанесения ощутимых ударов России в ответ на ее террор,

– объяснил президент.

Также глава государства ожидает от нового руководства Минобороны расширение дальнобойных ударов по стратегическим объектам в России. Отдельно он заявил, что рассчитывает на увеличение возможностей защиты воздушного пространства в сотрудничестве с украинскими оружейниками.

Зеленский также ожидает от оборонного ведомства ужесточения работы с партнерами ради украинских оборонных и наступательных операций.

Президент поблагодарил депутатов за поддержку назначения Евгения Хмары министром обороны и Андрея Сибиги – министром иностранных дел.

У нашей дипломатии тоже есть абсолютно четкие задачи. Это касается такой коммуникации с партнерами, которая должна обеспечить Украине больше сил даже в условиях политической турбулентности, в которую Европа может зайти с началом нового политического сезона,

– сказал Зеленский.

Он отметил необходимость стабильной поддержки, современных подходов в работе дипломатического корпуса и конкретных результатов.