Зеленский прокомментировал назначение нового министра обороны и министра иностранных дел
Владимир Зеленский прокомментировал назначение руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел. Также он назвал основные задачи нового министра обороны
Об этом президент Украины заявил в видеообращении.
Что говорит Зеленский о назначении?
Зеленский заявил, что главной задачей нового главы Минобороны должно стать настройка системы обороны Украины, ее производства, закупок и поставок в армию.
Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для активных действий наших и нанесения ощутимых ударов России в ответ на ее террор,
– объяснил президент.
Также глава государства ожидает от нового руководства Минобороны расширение дальнобойных ударов по стратегическим объектам в России. Отдельно он заявил, что рассчитывает на увеличение возможностей защиты воздушного пространства в сотрудничестве с украинскими оружейниками.
Зеленский также ожидает от оборонного ведомства ужесточения работы с партнерами ради украинских оборонных и наступательных операций.
Президент поблагодарил депутатов за поддержку назначения Евгения Хмары министром обороны и Андрея Сибиги – министром иностранных дел.
У нашей дипломатии тоже есть абсолютно четкие задачи. Это касается такой коммуникации с партнерами, которая должна обеспечить Украине больше сил даже в условиях политической турбулентности, в которую Европа может зайти с началом нового политического сезона,
– сказал Зеленский.
Он отметил необходимость стабильной поддержки, современных подходов в работе дипломатического корпуса и конкретных результатов.