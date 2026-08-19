Про це 19 серпня президент України заявив у відеозверненні.

Що каже Зеленський про призначення?

Зеленський заявив, що головним завданням нового очільника Міноборони має стати налаштування системи оборони України, її виробництва, закупівель та постачання у військо.

Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор,

– пояснив президент.

Також глава держави очікує від нового керівництва Міноборони розширення далекобійних ударів по стратегічних об'єктах в Росії. Окремо він заявив, що розраховує на збільшення можливостей для захисту повітряного простору у співпраці з українськими зброярами.

Зеленський також очікує від оборонного відомства посилення роботи з партнерами заради українських оборонних та наступальних операцій.

Президент подякував депутатам за підтримку призначення Євгенія Хмари міністром оборони та Андрія Сибіги – міністром закордонних справ.

Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання. Це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти з початком нового політичного сезону,

– сказав Зеленський.

Він наголосив на потребі стабільної підтримки, сучасних підходів у роботі дипломатичного корпусу та конкретних результатів.

Нагадаємо, що заради посади міністра оборони Євген Хмара отримав статус цивільної особи та був звільнений із військової служби. Його кандидатуру підтримали 312 народних депутатів. Тоді як за призначення Андрія Сибіги на посаду глави МЗС проголосували 266 парламентарів.